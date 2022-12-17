Орбан рассказал о решении ЕС отделить российскую экономику от европейской

Премьер Венгрии Орбан: лидеры ЕС решили отделить российскую экономику от европейской

Сейчас в истории Европы происходит смена эпох, поскольку лидеры Евросоюза (ЕС) решили отделить российскую экономику от европейской. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

Во время своего недавнего выступления глава венгерского правительства провозгласил, что дешевого импорта энергоносителей из России в европейские страны больше не будет. По его мнению, еще никогда ситуация в Европе не была такой запутанной, как сейчас. «В нашем регионе идет война, разразился серьезный энергетический кризис, который является не только ценовым кризисом, но и кризисом предложения», — сказал Орбан. Он уверен, что нового плана действий пока нет, так что в Европе возник стратегический вакуум.

Ранее в декабре советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан говорил о том, что Венгрия поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС. Политик понадеялся, что Киев присоединится к объединению, как только это станет возможным. «И странам-членам следует оказать давление на комиссию, чтобы ускорить этот процесс», — призвал он. Советник главы правительства также подчеркнул, что венгерская сторона выступает и за вступление Сербии в ЕС.