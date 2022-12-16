Венгрия поддержала вступление Украины в ЕС, но захотела сохранить связи с Россией

Венгрия поддерживает скорейшее вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан, его слова передает РИА Новости.

Политик понадеялся, что Киев присоединится к объединению, как только это станет возможным. «И странам-членам следует оказать давление на комиссию, чтобы ускорить этот процесс», — призвал он. Советник главы правительства также подчеркнул, что венгерская сторона выступает и за вступление Сербии в ЕС.

При этом Орбан добавил, что Будапешт хочет сохранить связи с Россией. «Венгерская позиция [в отношениях с Россией] основывается на идее связанности. Так что нам не следует отделяться друг от друга», — отметил он.

Ранее стало известно, что за последний месяц сумма российских активов, замороженных Венгрией в рамках европейских санкций, выросла с 3 тысяч до 870 миллионов евро. Венгрия, как член Евросоюза, обязана соблюдать общие европейские санкции, однако она остается наиболее лояльной Москве страной в рамках объединения.