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04:23, 17 декабря 2022Мир

Помощь Украине оказалась под угрозой из-за перевыборов в Словакии

Bloomberg: помощь Украине оказалась под угрозой из-за перевыборов в Словакии

Фото: Pixabay

В преддверии возможных досрочных выборов в Словакии участники опроса опасаются, что поддержка Украины может оказаться под угрозой. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно опросу, в лидерах оказалась социал-демократические партии «Голос» Питера Пеллегрини и SMER Роберта Фицо, который обещал прекратить поставки оружия на Украину и оказывать Киеву только гуманитарную помощь.

При этом Пеллегрини высказывается по вопросу о политике в рамках Евросоюза, указывает агентство, но поддержал отставку правительства. В случае победы партии Пеллегрини он сможет сформировать коалиции, в частности, с Фицо.

16 декабря президент Словакии Зузана Чапутова отправила в отставку правительство премьер-министра Эдуарда Хегера. Отмечается, что глава государства приняла такое решение из-за вотума недоверия правительству, который привел к политической нестабильности и возможности досрочных выборов в 2023 году. Кроме того, она призвала политических лидеров рассмотреть возможность назначения досрочных выборов в первой половине следующего года.

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Марина Совина
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