Король и королева Таиланда заразились коронавирусом

70-летний король Таиланда Рама Х и королева Сутхида заразились коронавирусом

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида заразились коронавирусом. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает ТАСС.

Известно, что в пятницу, 16 декабря, они сделали тест на коронавирус, и он показал положительный результат. Отмечается, что болезнь протекает у них в легкой форме. Однако врач порекомендовал супругам на время воздержаться от исполнения королевских обязанностей и пить лекарства.

15 декабря стало известно, что 44-летняя дочь Рамы X Пхатчара Киттияпха упала в обморок. Принцесса находилась в районе Пакчонг на тренировке перед конкурсом собак на армейском чемпионате собак, занятых какими-либо профессиями. Ее госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.