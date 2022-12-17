Задержанного в СИЗО с телефонами в теле адвоката арестовали

В Москве суд арестовал адвоката, пытавшегося пронести в СИЗО телефоны и наркотики в теле

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката, которая пыталась пронести в себе запрещенные предметы. Об этом в субботу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Женщина будет находиться в СИЗО до 16 февраля 2023 года.

14 декабря сотрудники следственного изолятора «Матросская Тишина» предотвратили передачу арестантам телефонов, сим-карт и сильнодействующих веществ, которые адвокат спрятала в своем теле. При выяснении обстоятельств произошедшего правоохранители также установили, что женщина причастна к краже алкоголя из магазина в центре Москвы.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере.