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16:02, 17 декабря 2022Силовые структуры

Задержанного в СИЗО с телефонами в теле адвоката арестовали

В Москве суд арестовал адвоката, пытавшегося пронести в СИЗО телефоны и наркотики в теле

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката, которая пыталась пронести в себе запрещенные предметы. Об этом в субботу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Женщина будет находиться в СИЗО до 16 февраля 2023 года.

14 декабря сотрудники следственного изолятора «Матросская Тишина» предотвратили передачу арестантам телефонов, сим-карт и сильнодействующих веществ, которые адвокат спрятала в своем теле. При выяснении обстоятельств произошедшего правоохранители также установили, что женщина причастна к краже алкоголя из магазина в центре Москвы.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере.

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Екатерина Власова
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