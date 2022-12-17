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08:33, 17 декабря 2022Мир

Европейские страны ограничили температуру в парламентах и органах власти

РИА Новости: европейские страны ограничили температуру в парламентах и органах власти

Фото: Pixabay

С приходом зимы законодатели ряда стран Евросоюза ограничили температуру в парламентах и органах власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, общественные здания Германии, в том числе бундестаг, теперь отапливаются лишь до 19 градусов. В результате, многие парламентариям приходится сучаствовать в заседаниях в верхней одежде.

Аналогичная ситуация наблюдается во французском парламенте, где помещения прогреваются до 19 градусов. Сами депутаты называют французский парламент не иначе, как «тепловой дуршлаг».

Однако в других странах такой ситуации не наблюдается. В Австрии и Нидерландах власти запаслись газом в достаточном количестве, а в Испании и Италии в принципе климат мягче.

Ранее в Европе чиновникам разрешили пренебречь офисным дресс-кодом ради экономии электроэнергии. Этой зимой им предложили приходить на работу в теплой одежде, так как офисы в зданиях органов Евросоюза будут отапливаться до температуры 19 градусов.

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Марина Совина
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