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23:11, 17 декабря 2022Среда обитания

Температурный рекорд дня 85-летней давности побит в Крыму

В Крыму побит температурный рекорд 1937 года, 17 декабря воздух прогрелся до 19,3 градусов

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

В субботу, 17 декабря, воздух в предгорных районах Крыма прогрелся до 20 градусов выше нуля, побив абсолютный температурный рекорд дня 85-летней давности. Об этом рассказали РИА Новости в гидрометцентре полуострова.

Уточняется, что температура достигла 19,3 градусов по Цельсию. «До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году — тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса», — говорится в сообщении. Кроме того, столбики термометров также поднялись до 20 градусов в Севастополе, в Белогорске и некоторых местах Симферопольского района.

Однако на южном берегу полуострова воздух прогрелся лишь до 12-13 градусов. В гидрометцентре пояснили, что на погоду в регионе оказывает влияние остывшее море. По словам синоптиков, уже в начале недели в Крыму ожидается привычное календарю похолодание.

В августе рекорд 100-летней давности побила температура в Великом Новгороде — воздух в областном центре прогрелся до 30,3 градуса (в тени).

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Марина Совина
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