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21:51, 17 декабря 2022Путешествия

Туры в Египет из России будут перебронироваться по соглашению сторон

РСТ: перебронирование туров из России в Египет будет осуществляться по соглашению сторон

Фото: Sayed Sheasha / Reuters

Вопросы по перебронированию туров из России в Египет на другие даты будут решаться в приоритете по соглашению сторон. Об этом заявил вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрий Горин в эфире телеканала РБК, его слова приводит ТАСС.

«Здесь нужно индивидуально решать этот вопрос», — подчеркнул он. Горин отметил, что Росавиация в координации с авиакомпанией iFly следит за ситуацией с возвращением туристов из Египта в Россию, а также контролирует в том числе обязательства перед пассажирами.

Ранее стало известно, что российских туристов, застрявших в Египте из-за закрытого Иорданией неба для авиакомпании iFly, вывезет другой перевозчик — Red Wings.

До этого сообщалось, что около 300 пассажиров задержанного рейса авиакомпании iFly, следующего из египетской Хургады в Москву, поселили в отель. Кроме того, около тысячи туристов ранее застряли и в аэропорту Внуково из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство.

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Марина Совина
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