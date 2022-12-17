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13:58, 17 декабря 2022Силовые структуры

Пытавшийся уехать от шести экипажей российской полиции водитель попал на видео

Появилось видео с водителем BMW, пытавшимся уйти от 6 полицейских машин в Новочебоксарске

Пытавшийся уехать от шести экипажей полиции водитель BMW попал на видео. Запись в субботу, 17 декабря, публикует News.ru.

На кадрах видно, как за черным автомобилем следуют несколько полицейских машин. Вскоре дорогу фигуранту блокируют и задерживают его.

Инцидент произошел в Новочебоксарске. Предварительно установлено, что мужчина пытался протаранить автомобиль ГИБДД и сбежать.

Ранее МВД показало видео погони полицейских за угнанным грузовиком в Кургане. Задержан 21-летний ранее судимый мужчина. Полицейские обратили внимание на грузовик, который ночью гнал по дороге с односторонним движением в противоположном направлении. Водитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться, и тогда они устроили за ним погоню.

Екатерина Власова
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