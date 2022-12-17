Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением на Украине

Президент Украины Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением в ряде регионов Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением в ряде регионов страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Помимо проблем с подачей воды также возникли проблемы с отоплением, отметил Зеленский. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве и Киевской области, а также Винницкой и Львовской областях. «Но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения», — добавил он. По его словам, для стабилизации энергосистемы необходим большой объем работ.

16 декабря мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с электроснабжением в городе. По его словам, обеспечены водой и теплом была треть жителей города, а подключение к электроснабжению было на 40 процентах территории Киева.