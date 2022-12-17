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10:56, 17 декабря 2022Спорт

Загитова высказалась о победе в голосовании за лучшую телеведущую

Алина Загитова заявила, что ей было приятно победить в голосовании за лучшую телеведущую

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о победе в голосовании «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Мне безумно приятно, что есть люди, которые болели за меня как за спортсменку, а сейчас продолжают поддерживать во всех других начинаниях. Для меня это стена, за которую я могу прятаться в моменты, когда бывает тяжело», — заявила Загитова. Она добавила, что положительные комментарии болельщиков помогают ей справляться с работой.

В голосовании Загитова опередила другую олимпийскую чемпионку — Анну Щербакову. Обе фигуристки работают ведущими в шоу Первого канала «Ледниковый период».

Загитова прервала спортивную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.

Анастасия Борисова
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