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00:46, 17 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский рассказал о призывах к переговорам с Москвой

Президент Украины Зеленский признал, что его призывают сесть за стол переговоров с Москвой

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его призывают сесть за стол переговоров с Москвой. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу LCI.

«Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров. Однако я не вижу предмета для разговора», — сказал украинский лидер.

Он также отметил, что не считает полезным диалог президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. «Я не думаю, что это принесет результаты», — подчеркнул он.

Макрон ранее призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова главы государства Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам.

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Марина Совина
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