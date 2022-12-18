Россиянкам рассказали о возможности законно взыскать алименты мужа с его друзей

Юрист Гусятникова: близкие и родные должника вправе платить алименты вместо него

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала о возможности законно взыскать алименты с друзей или родственников отца ребенка. Этим она поделилась с изданием Life.

Юрист пояснила, что выплачивать задолженность вместо должника может кто-угодно, поскольку официального запрета на это не существует. «Но делать такие выплаты лучше официально, при этом фиксируя каждый случай и каждую выплату. Иначе вторая сторона может посчитать, что поступающие деньги — это подарок, и продолжит требовать алименты», — посоветовала она. Гусятникова отметила, что прослеживается рост случаев, когда алименты должника платит его мать или другие его близкие люди.

Она подчеркнула, что в таких случаях необходимо иметь на руках задокументированные подтверждения того, что переданные средства пошли на погашение алиментов, потому что незафиксированные выплаты не влияют на уменьшение задолженности. По словам юриста, доказательством будет служить, в частности, онлайн-перевод с сообщением, в котором прописаны цели, на которые были переведены деньги.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказывать в ипотечных кредитах россиянам, у которых есть задолженность по алиментам. Он также выразил надежду, что крупный долг по алиментам будет считаться пожизненным негативным фактором.