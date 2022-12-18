Захарова сыронизировала на тему прошлого Урсулы фон дер Ляйен

Мария Захарова назвала понятным назначение гинеколога на пост председателя Еврокомиссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала на тему прошлого председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Дипломат отметила, что состояние Евросоюза оправдывает назначение гинеколога на пост главы организации. Об этом она пишет в своем Telegram-канале.

«Учитывая, в каком состоянии находится сейчас Евросоюз, стало понятно, почему председателем Еврокомиссии сделали именно гинеколога», — подчеркнула Захарова.

С 1988 по 1992 год Урсула фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера.

Ранее Мария Захарова заявила о диктатуре в Молдавии после отключения русскоязычных каналов. Дипломат осудила это решение, напомнив о праве жителей Молдавии на доступ к информации, в том числе из различных источников.