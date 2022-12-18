Израиль депортировал во Францию палестинского правозащитника Салаха Хамури

Jerusalem Post: власти депортировали из Израиля палестинского правозащитника Хамури

Местные власти лишили палестинского правозащитника и юриста Салаха Хамури статуса жителя Иерусалима и депортировали его из Израиля во Францию. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По информации издания, МВД Израиля приняло такое решение из-за участия Хамури в Народном фронте освобождения Палестины — организации, признанной в стране террористической группировкой. До этого он сидел в тюрьме по обвинению в попытке убийства Овадии Йосефа, являвшегося в то время главным сефардским раввином Израиля. В 2011 году активист вышел на свободу в рамках сделки по обмену израильского военнослужащего.

Ранее ирландский парламентарий Ричард Бойд Барретт призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, посетившую с официальным визитом парламент страны, расследовать преступления Израиля в Палестине. По словам Барретта, согласно докладам правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, военные преступления Израиля совершались против мирного населения Палестины в течение 70 лет.

