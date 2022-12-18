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02:10, 18 декабря 2022Мир

В Германии заявили о нехватке лекарств и жаропонижающих для детей

Spiegel: в Германии прослеживается дефицит лекарств и жаропонижающих для детей

Фото: Christina Victoria Craft / Unsplash

Президент немецкой Ассоциации защиты детей Хайнц Хильгерс рассказал, что в стране прослеживается нехватка лекарств и жаропонижающих препаратов для детей. Его слова передает журнал Spiegel.

«Теперь недостаточно лекарств и жаропонижающих средств для детей. Дети больше всего пострадали от экономии системы здравоохранения», — заявил Хильгерс. Он призвал правительство Германии принять немедленные меры по устранению дефицита, а также сделать все возможное, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.

Хильгерс также отметил, что в стране фиксируется нехватка антибиотиков для взрослых и лекарств от рака. Он назвал неверной идеологию, при который рынок управляет всем, даже когда речь идет о здоровье детей. Кроме того, Хильгерс заявил о необходимости увеличить пропускную способность детских больниц. Уточняется, что министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах уже анонсировал планы о внесении на следующей неделе законопроекта, направленного на ликвидацию дефицита лекарств, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о нехватке антибиотиков в Великобритании из-за участившихся случаев заражения стрептококковой инфекцией. В дефиците оказались три препарата, включая антибиотик из группы пенициллинов.

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Варвара Кузьмина
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