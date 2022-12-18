В Минпросвещения оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в школах

В Минпросвещения заявили о стабильной ситуации с заболеваемостью гриппом в школах

Ситуация с заболеваемостью гриппом в российских школах остается стабильной. С такой оценкой выступил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, передаетТАСС

По его словам, несмотря на рост заболеваемости среди детей в зимний период, власти принимают необходимые меры для защиты здоровья учащихся.

«Где необходимо, принимаются меры, школы переводятся на дистанционное образование, но в целом образовательный процесс продолжается в очном формате», — заявил Бугаев.

Ранее гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков дал прогноз по заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. По его мнению, она может достичь рекордных значений за последние пять лет.