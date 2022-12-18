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03:35, 18 декабря 2022Россия

Названы кандидаты на возможный обмен заключенными между Россией и США

«Известия»: в будущем США могут согласиться обменять Уилана на Красикова или Винника
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Газета «Известия» назвала кандидатов на возможный обмен между Россией и США, который может состояться в будущем, и предположила, кого Вашингтон может предложить взамен бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.

Ссылаясь на американские СМИ, издание предположило, что возможным кандидатом может стать россиянин Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира с грузинским гражданством Зелимхана Хангошвили, который был соратником чеченского командира Шамиля Басаева.

Еще одним возможным кандидатом на обмен газета назвала россиянина Александра Винника, которому грозит до 50 лет американской тюрьмы.

Ранее о возможном обмене Уилана на Красикова сообщала американская газета The Washington Post (WP). При этом немецкие СМИ сообщали, что официальные лица Германии отклонили запрос на возможное освобождение россиянина в обмен на американца. Полиция Германии считает, что убийство Хангошвили якобы было заказано российскими властями, однако Москва отвергла причастность к преступлению.

Винника арестовали летом 2017 года, три года спустя его экстрадировали во Францию. Там его заподозрили в краже личных данных и вымогательстве. Гособвинитель попросил посадить россиянина на 10 лет, но суд в Париже в итоге дал россиянину 5 лет тюрьмы. После оглашения приговора американские представители подали запрос на экстрадицию Винника в США, где против него уже заведено подобное обвинение и наложен крупный штраф.

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Марина Совина
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