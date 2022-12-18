В сети появилось видео задержания звезды «Дома-2» за стрельбу в ресторане

Звезду «Дома-2» Джавадова задержали за стрельбу в ресторане

Бывшую звезду «Дома-2» Альфреда Джавадова задержали за дебош и стрельбу в ресторане. Видео задержания опубликовало издание Life.

Бывший участник телешоу после ухода с проекта, на котором не продержался и месяца, решил стать блогером-разоблачителем. Он начал заниматься «рейдами» в различные заведения Челябинска, где не раз устраивал скандалы из-за якобы некачественного сервиса, просроченной продукции, устраивал потасовки и выкладывал видео разоблачений в сеть.

Недавно Джавадов устроил дебош в местном ресторане «Гриль Хаус», где выстрелил при маленьких детях в упор из газового пистолета в лицо владельцу заведения. У пострадавшего после нападения начались проблемы со зрением.

На кадрах видно, как блогера скручивают и отвозят в отделение сотрудники полиции. Источники Life рассказали изданию, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», которое находится на контроле у главного управления МВД.

Ранее москвичка устроила дебош в караоке-баре «Эль и стаут» на улице Яблочкова на севере столицы из-за песни украинской рок-группы «Океан Ельзи», которую заказали и спели другие посетители. Женщина отдыхала в развлекательном заведении вместе с супругом. Паре не понравилось, что гости «Эля и стаута» выбрали композицию «Без бою» на украинском языке. Мужчина позвонил в полицию и заявил, что в баре исполняют «националистические песни».

В это время его жена действовала решительнее. Она попыталась прервать песню и начала крушить аппаратуру в баре. Кроме того, москвичка в знак протеста разбила посуду.