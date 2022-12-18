Патрушев и Бернс на встрече в Москве обсуждали российскую армию и Украину

NYT: Патрушев и Бернс на встрече в Москве в 2021 году обсудили Украину и российскую армию

Глава ЦРУ Уильям Бернс во время визита Москвы в ноябре 2021 года предупредил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, что Запад «решительно и сплоченно» отреагируют в случае начала боевых действий на Украине. Об этом рассказал присутствовавший на встрече экс-посол США Джейк Салливан, пишет газета The New York Times (NYT).

По словам дипломата, Бернс заявил, что в случае начала военных действий «последствия для России будут серьезными». В свою очередь, Патрушев посмотрел главе ЦРУ в глаза, отложил свои записи и начал восхвалять мастерство российской армии.

«Он просто смотрел на Бернса и говорил: "Мы можем это сделать". <...>. Я бы описал это так: все уже было решено, и они были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: «Для нас не будет проблемой делать то, что мы хотим», — приводит издание слова Салливана. По данным NYT, вернувшись в Вашингтон, Бернс проинформировал президента США Джо Байдена о решении российского лидера Владимира Путина начать боевые действия. При этом глава ЦРУ отметил, что Москва уверена в быстрой победе, говорится в материале.

Визит Уильяма Бернса в Москву проходил 2-3 ноября 2021 года по поручению Джо Байдена. Телеканал CNN утверждал, что глава Белого дома направил главу ЦРУ в Москву с целью предупредить Кремль, что Вашингтон внимательно следит за увеличением числа войск возле границы с Украиной.