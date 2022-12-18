Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:27, 18 декабря 2022Мир

Патрушев и Бернс на встрече в Москве обсуждали российскую армию и Украину

NYT: Патрушев и Бернс на встрече в Москве в 2021 году обсудили Украину и российскую армию
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава ЦРУ Уильям Бернс во время визита Москвы в ноябре 2021 года предупредил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, что Запад «решительно и сплоченно» отреагируют в случае начала боевых действий на Украине. Об этом рассказал присутствовавший на встрече экс-посол США Джейк Салливан, пишет газета The New York Times (NYT).

По словам дипломата, Бернс заявил, что в случае начала военных действий «последствия для России будут серьезными». В свою очередь, Патрушев посмотрел главе ЦРУ в глаза, отложил свои записи и начал восхвалять мастерство российской армии.

«Он просто смотрел на Бернса и говорил: "Мы можем это сделать". <...>. Я бы описал это так: все уже было решено, и они были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: «Для нас не будет проблемой делать то, что мы хотим», — приводит издание слова Салливана. По данным NYT, вернувшись в Вашингтон, Бернс проинформировал президента США Джо Байдена о решении российского лидера Владимира Путина начать боевые действия. При этом глава ЦРУ отметил, что Москва уверена в быстрой победе, говорится в материале.

Визит Уильяма Бернса в Москву проходил 2-3 ноября 2021 года по поручению Джо Байдена. Телеканал CNN утверждал, что глава Белого дома направил главу ЦРУ в Москву с целью предупредить Кремль, что Вашингтон внимательно следит за увеличением числа войск возле границы с Украиной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину
В российском городе снегоуборочная машина засыпала ребенка
В Санкт-Петербурге мужчина расстрелял подростков из пистолета
В Томске издали книгу французского путешественника о Сибири
Москвичам назвали дату начала оттепели
Вирусолог предрек спад заболеваемости гриппом после новогодних праздников
Работу истребителя Су-35 ВКС России на Украине показали на видео
Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа
Названа дата зарождения традиции украшать столичный транспорт к Новому году
Патрушев и Бернс на встрече в Москве обсуждали российскую армию и Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.