В Приднестровье обвинили Молдавию в дефиците лекарств

Власти Приднестровья: около 65% лекарств не поступают в республику из-за Молдавии

Около 65 процентов лекарственных препаратов не попадает в Приднестровье после 28 февраля из-за ограничений, которые применяет Молдавия. С таким обвинением выступил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Кишинев вынуждает приднестровские компании покупать некоторые медикаменты с 20 процентов НДС.

Сложная ситуация с дефицитом лекарств сложилась в регионе после решения Украины закрыть границу с Приднестровьем. В настоящее врем все товары поступают в ПМР через Молдавию. Отмечается, что поставщики медикаментов из Приднестровской республики в основном закупают препараты из стран СНГ, однако многие из них в Молдавии не зарегистрированы и блокируются на границах. В связи со сложившейся ситуацией, Тирасполь обращался во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее парламент Приднестровья утвердил продление режима чрезвычайного положения в экономике на 30 дней, до 31 декабря 2022 года. Как утверждает спикер парламента Александр Коршунов, данное решение приняли по причине того, что ситуация еще не стабилизировалась.