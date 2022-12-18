Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:45, 18 декабря 2022Бывший СССР

В Приднестровье обвинили Молдавию в дефиците лекарств

Власти Приднестровья: около 65% лекарств не поступают в республику из-за Молдавии

Фото: Diego Herrera / Keystone Press Agency / Global Look Press

Около 65 процентов лекарственных препаратов не попадает в Приднестровье после 28 февраля из-за ограничений, которые применяет Молдавия. С таким обвинением выступил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Кишинев вынуждает приднестровские компании покупать некоторые медикаменты с 20 процентов НДС.

Сложная ситуация с дефицитом лекарств сложилась в регионе после решения Украины закрыть границу с Приднестровьем. В настоящее врем все товары поступают в ПМР через Молдавию. Отмечается, что поставщики медикаментов из Приднестровской республики в основном закупают препараты из стран СНГ, однако многие из них в Молдавии не зарегистрированы и блокируются на границах. В связи со сложившейся ситуацией, Тирасполь обращался во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее парламент Приднестровья утвердил продление режима чрезвычайного положения в экономике на 30 дней, до 31 декабря 2022 года. Как утверждает спикер парламента Александр Коршунов, данное решение приняли по причине того, что ситуация еще не стабилизировалась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину
Украинская беженка не смогла вынести условия жизни в британской квартире
Слуцкий рассказал об угрозе обстрела ВСУ во время поездки с Бутом в Луганск
Крым решил предложить свои порты Белоруссии в качестве ворот ЕАЭС
Москвичка раскрыла причины начать поиски увиденного во сне мужчины
Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская
Британский адмирал выступил за более прочные связи с Россией
Россиянкам рассказали о возможности законно взыскать алименты мужа с его друзей
Стали известны подробности конфликта марокканского игрока и главы ФИФА
Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.