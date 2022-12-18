На Украине резко выросли цены на продукты для новогоднего стола

Obozrevatel: стоимость продуктов для новогоднего стола на Украине выросла почти на 40%

Стоимость продуктов для новогоднего стола на Украине выросла почти на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает Obozrevatel.

Отмечается, что бюджетный вариант новогоднего стола в Киеве обойдется местным жителям в 2,9 тысячи гривен, что на 38,2 процента выше показателя 2021 года. За стол с деликатесами украинцам придется заплатить 3,5 тысячи гривен.

По данным издания, цены на ингредиенты к салату оливье выросли на 41,9 процента в сравнении с декабрем прошлого года. Отмечается, что яйца, соленые огурцы, морковь и лук подорожали как минимум в два раза. Кроме того, стоимость майонеза увеличилась почти на 60 процентов. Также издание сообщает, что зеленый горошек подорожал почти на 30 процентов.

Ранее сообщалось, что стоимость популярного на новогоднем столе у россиян крабового салата за год выросла на 10 процентов. Традиционный для праздничного стола сала оливье, наоборот, подешевел. Средний чек на приготовление салата по классическому советскому рецепту (с вареной колбасой) на четыре порции составляет 375 рублей, что на 1,6 рубля меньше, чем в прошлом году.