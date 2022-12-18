Прокуратура проверит инцидент с падением кирпича на голову 11-летнего россиянина

Прокуратура Саратова проверит местные службы ЖКХ из-за падения кирпича на голову школьника

Прокуратура города Саратова проверит местные службы ЖКХ по факту падения обломка кирпича с козырька многоквартирного дома на голову 11-летнего школьника. Об этом сообщили представители надзорного ведомства.

Инцидент произошел на улице Зои Космодемьянской в воскресенье, 18 декабря. Известно, что с козырька на голову 11-летнего россиянина упал обломок кирпича. Медики оказывают помощь пострадавшему, рассматривается вопрос о его госпитализации.

«Прокуратура даст оценку действиям (бездействию) управляющей организации по содержанию и ремонту многоквартирного дома и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — отреагировала прокуратура.

Отмечается, что на данный момент разрушенная часть козырька многоквартирного дома находится на восстановлении.

Ранее МЧС Красноярска сообщило, что из-за обрушения на строительной площадке на территории теплоэлектроцентрали пострадало три человека. Прибывшие на место сотрудники ведомства оказали пострадавшим необходимую помощь.