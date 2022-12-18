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12:57, 18 декабря 2022Россия

Российский боец рассказал о кодовом слове для связи с женой из зоны СВО

Российский боец Лавришко рассказал, что для связи с женой использует кодовое слово

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Механик-водитель гаубичного самоходного орудия Николай Лавришко рассказал, как связывается с родственниками из зоны специальной военной операции (СВО). По словам мужчины, он прибегает к специальному кодовому слову, чтобы защитить близких от ложной информации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Звезда».

Российский боец рассказал, что при отъезде он попросил жену не реагировать на фейковые сообщения и звонки.

«Супруге, когда уезжал, сказал: "Не обращай внимания на всякие левые сообщения, пока я сам связь не выйду". Она знает, что если будут звонить — у меня свой секрет, свой пароль... Она поймет, это я звоню или нет. Есть кодовое слово, которое я называю, и она знает, что это я», — объяснил Лавришко.

Ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов раскрыл новую схему мошенников по перехвату звонков и СМС.

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Варвара Кошечкина
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