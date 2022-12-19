Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 19 декабря 2022Забота о себе

В сети обсудили никогда не встречающиеся в порно сцены

Пользователи Reddit заявили, что никогда не видели в порно любопытных собак и чихания

Фото: Shutterstock

Чихание, любопытные собаки и неловкие эпизоды со случайным выдиранием волос — это никогда не встречающиеся в порно сцены, заявили пользователи форума Reddit. Содержание фильмов для взрослых они обсудили в сети в комментариях к соответствующему посту подраздела AskReddit.

Некоторые посетители форума отметили, что не видели в порно сцен, в которых были бы показаны инциденты с длинными волосами одного из партнеров.

Этот момент, когда опускаешь руки, будто собираешься отжиматься, а она кричит: «Ааа! Мои волосы!»

squirtloafпользователь Reddit

Многие говорят, что не видели в порнографических фильмах смешных реакций домашних питомцев на половой акт хозяев.

Этот странный собачий взгляд во время секса, его непросто вытерпеть сначала. Хорошо, что нашей собаке разонравилось наблюдать за нашими мерзкими задницами после первых нескольких раз

Pigpen_darkstarпользователь Reddit

Один из подписчиков отметил, что однажды жена напугала его во время секса чиханием. Такого он в фильмах для взрослых тоже не видел.

Чихание. Однажды моя жена чихнула во время секса, и я думал, что ее вагина сломает мне член пополам. Я заорал. Она хохотала

PumpkinDandie_1107

Среди неловких ситуаций, которые не встретишь в порно, посетители форума также назвали случайный стук зубами во время поцелуя, столкновение лбами и судорогу в ноге.

Материалы по теме:
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено» Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено»Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
29 января 2021
«Раком — это по-русски» Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
«Раком — это по-русски»Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
5 сентября 2019

Ранее мужчины Reddit прокомментировали распространенный стереотип о готовности заниматься сексом с кем угодно. Они называют такие стереотипы нечестными и вредящими мужчинам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Хорватии назвали приоритетную цель ВС России на Украине
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
Прокуратура признала законным возбуждение дела в отношении троих сотрудников МВД
Врач назвал опасные действия родителей при лечении ОРВИ у ребенка
Аксенов оценил заполняемость водохранилищ в Крыму
Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Huawei закроет одно из российских подразделений
Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности в НХЛ
Блогер установил виниры в Турции и стал объектом шуток в сети
Стало известно о работающей и сегодня дореволюционной электростанции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.