В сети обсудили никогда не встречающиеся в порно сцены

Пользователи Reddit заявили, что никогда не видели в порно любопытных собак и чихания

Чихание, любопытные собаки и неловкие эпизоды со случайным выдиранием волос — это никогда не встречающиеся в порно сцены, заявили пользователи форума Reddit. Содержание фильмов для взрослых они обсудили в сети в комментариях к соответствующему посту подраздела AskReddit.

Некоторые посетители форума отметили, что не видели в порно сцен, в которых были бы показаны инциденты с длинными волосами одного из партнеров.

Этот момент, когда опускаешь руки, будто собираешься отжиматься, а она кричит: «Ааа! Мои волосы!» squirtloaf пользователь Reddit

Многие говорят, что не видели в порнографических фильмах смешных реакций домашних питомцев на половой акт хозяев.

Этот странный собачий взгляд во время секса, его непросто вытерпеть сначала. Хорошо, что нашей собаке разонравилось наблюдать за нашими мерзкими задницами после первых нескольких раз Pigpen_darkstar пользователь Reddit

Один из подписчиков отметил, что однажды жена напугала его во время секса чиханием. Такого он в фильмах для взрослых тоже не видел.

Чихание. Однажды моя жена чихнула во время секса, и я думал, что ее вагина сломает мне член пополам. Я заорал. Она хохотала PumpkinDandie_1107

Среди неловких ситуаций, которые не встретишь в порно, посетители форума также назвали случайный стук зубами во время поцелуя, столкновение лбами и судорогу в ноге.

Ранее мужчины Reddit прокомментировали распространенный стереотип о готовности заниматься сексом с кем угодно. Они называют такие стереотипы нечестными и вредящими мужчинам.