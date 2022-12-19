В сети обсудили никогда не встречающиеся в порно сцены
Чихание, любопытные собаки и неловкие эпизоды со случайным выдиранием волос — это никогда не встречающиеся в порно сцены, заявили пользователи форума Reddit. Содержание фильмов для взрослых они обсудили в сети в комментариях к соответствующему посту подраздела AskReddit.
Некоторые посетители форума отметили, что не видели в порно сцен, в которых были бы показаны инциденты с длинными волосами одного из партнеров.
Этот момент, когда опускаешь руки, будто собираешься отжиматься, а она кричит: «Ааа! Мои волосы!»
Многие говорят, что не видели в порнографических фильмах смешных реакций домашних питомцев на половой акт хозяев.
Этот странный собачий взгляд во время секса, его непросто вытерпеть сначала. Хорошо, что нашей собаке разонравилось наблюдать за нашими мерзкими задницами после первых нескольких раз
Один из подписчиков отметил, что однажды жена напугала его во время секса чиханием. Такого он в фильмах для взрослых тоже не видел.
Чихание. Однажды моя жена чихнула во время секса, и я думал, что ее вагина сломает мне член пополам. Я заорал. Она хохотала
Среди неловких ситуаций, которые не встретишь в порно, посетители форума также назвали случайный стук зубами во время поцелуя, столкновение лбами и судорогу в ноге.
Ранее мужчины Reddit прокомментировали распространенный стереотип о готовности заниматься сексом с кем угодно. Они называют такие стереотипы нечестными и вредящими мужчинам.