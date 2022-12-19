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22:20, 19 декабря 2022Забота о себе

Певец два месяца пробыл в коме и назвал главное после пробуждения открытие

Певец Al B. Sure! признался, что после комы заново открыл для себя завязывание шнурков

Фото: Africa Studio / shutterstock

54-летний певец, автор песен, продюсер, радиоведущий Al B. Sure! (настоящее имя Альберт Джозеф Браун III) признался, что после выхода из комы заново открыл для себя простейшие вещи — такие, как завязывание шнурков. Главное после пробуждения открытие он назвал в первом после болезни интервью, которое цитирует издание People.

В коме с почечной недостаточностью и некорректной работой других органов Браун пробыл два месяца, перенеся сложную операцию по пересадке печени. По словам певца, врачи раздумывали над тем, чтобы поместить его на доживание в хоспис. «Я был интубирован, лежал на аппарате искусственной вентиляции легких после трахеотомии. Так много происходило», — рассказал он.

Сейчас Браун восстанавливается. «Люди, не испытавшие подобного, как само собой разумеющееся воспринимают дыхание, самостоятельное завязывание шнурков, речь», — сказал он. Я стал обладателем удивительной новой печени и, знаете ли, буду хорошо с ней обращаться, — пообещал артист.

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В 2021 году весивший тогда более 130 килограммов Браун перенес операцию по урезанию желудка, которая была необходима ему по медицинским показаниям.

Ранее 30-летний британец Дэйв Паркин рассказал, что едва не погиб из-за занозы, впал в кому и ослеп. По словам Паркина, врач поставил ему неправильный диагноз, решив, что тот потянул мышцу в спине, что якобы и вызывало мучавшую его головную боль.

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Александра Лисица
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