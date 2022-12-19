Аксенов оценил заполняемость водохранилищ в Крыму

Глава Крыма Аксенов заявил, что водохранилища на полуострове заполнены на 100 процентов

Наполненность водохранилищ Крыма в 2022 году почти в два раза больше, чем в прошлом. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, передает ТАСС.

По его оценкам, водохранилища в республике оказались заполнены на 100 процентов, и сейчас проблем с водой нет. Жители Крыма обеспечены водой на полтора года, даже без учета осадков, пояснил Аксенов.

«Засуха действительно может повториться, но теперь у нас есть дополнительные источники снабжения — Северо-Крымский канал, водозаборы подземных вод», — отметил он.

Отключение воды в Крыму является крайней мерой, к которой, по словам Аксенова, сотрудники коммунальных служб прибегают только тогда, когда других вариантов нет.