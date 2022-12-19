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16:51, 19 декабря 2022Мир

Делегация МАГАТЭ провела переговоры в Иране

Замглавы МАГАТЭ Апаро провел переговоры в Иране

Фото: Atomic Energy Organization of Iran

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила с официальным визитом Иран. Об этом говорится на сайте Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

В организации сообщают, что делегация МАГАТЭ во главе с заместителем главы организации Рафаэля Гросси Массимо Апаро провела серию встреч с представителями иранского МИД, а также с руководителем ОАЭИ Мохаммадом Эслами. Делегация прибыла в Тегеран 18 декабря и на следующий день вылетела в Вену.

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Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности и дальнейшего сотрудничества в совместных проектах. По словам министра иностранных дел Ирана Амира Абдоллахияна, это были конструктивные и перспективные переговоры.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва приветствует консультации Международного агентства по атомной энергии и Ирана в Тегеране.

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Глеб Бажуткин
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