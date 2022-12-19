На Украине раскрыли последствия решения ВСУ взорвать дамбу в Киевской области

«Страна.ua»: ВСУ взорвали дамбу в Киевской области, но из-за подтоплений страдают жители

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали дамбу на реке Ирпень в Киевской области в целях обороны, чтобы задержать российских военных в первые дни спецоперации. Последствия этого решения раскрыл обозревать издания «Страна.ua» Влад Бовтрук.

Он отметил, что в результате подрыва было затоплено село Демидов. Местные жители страдают из-за подтоплений, они потеряли урожай, в подвалах домов стоит вода, на стенах образовались грибок и плесень, а колодцы стали непригодными.

По словам проживающих в населенном пункте людей, с наступлением холодов лед разорвет фундаменты, жилье станет аварийным и опасным для проживания.

Местные жители отметили, что власти занялись восстановлением дамбы, но несколько улиц по-прежнему оставались затопленными. Сейчас вода начала возвращаться, причиной тому осадки и отключения света, из-за которых перестали работать помпы.

Кроме того, официальные лица не выделяют населению средства на закупку помп для откачки жидкости, люди были вынуждены собирать деньги самостоятельно.

В начале ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, одна ракета попала в шлюз.

