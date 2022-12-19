Собака прыгнула за руль джипа и врезалась в соседский автомобиль

Daily Mail: собака за рулем автомобиля хозяйки врезалась в соседскую машину

Собака в деревне Гронан, Великобритания, прыгнула за руль джипа хозяйки и врезалась на нем в припаркованную соседскую машину. Об этом сообщает Daily Mail.

60-летняя Сью Брюер посадила принадлежащую дочери собаку породы бордер-колли по кличке Фрея под переднее пассажирское кресло своего автомобиля Jeep Cherokee. Когда женщина отвлеклась, собака запрыгнула на водительское сиденье и случайно перевела рычаг коробки передач в режим движения вперед.

В результате джип, который стоял под уклон, покатился и врезался в принадлежащий соседу автомобиль.

34-летний Шон Уоллер услышал громкий звук рядом с домом, вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что соседский автомобиль врезался в его машину. Уоллер посмотрел запись с установленной в его дверном звонке камеры наблюдения и увидел, что за рулем автомобиля была Фрея. Мужчина и его семья сочли произошедшее забавным и не стали требовать компенсации за повреждение своего старого автомобиля.

Брюер рассказала, что после ДТП Фрея чувствует себя нормально и остается любимицей семьи.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина получил штраф за превышение скорости, к которому прилагался снимок его пса, сидящего за рулем. Собака внимательно смотрела на дорогу и, казалось, вела машину без помощи человека.

