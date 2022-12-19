Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:00, 20 декабря 2022Из жизни

Собака прыгнула за руль джипа и врезалась в соседский автомобиль

Daily Mail: собака за рулем автомобиля хозяйки врезалась в соседскую машину

Собака в деревне Гронан, Великобритания, прыгнула за руль джипа хозяйки и врезалась на нем в припаркованную соседскую машину. Об этом сообщает Daily Mail.

60-летняя Сью Брюер посадила принадлежащую дочери собаку породы бордер-колли по кличке Фрея под переднее пассажирское кресло своего автомобиля Jeep Cherokee. Когда женщина отвлеклась, собака запрыгнула на водительское сиденье и случайно перевела рычаг коробки передач в режим движения вперед.

В результате джип, который стоял под уклон, покатился и врезался в принадлежащий соседу автомобиль.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021

34-летний Шон Уоллер услышал громкий звук рядом с домом, вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что соседский автомобиль врезался в его машину. Уоллер посмотрел запись с установленной в его дверном звонке камеры наблюдения и увидел, что за рулем автомобиля была Фрея. Мужчина и его семья сочли произошедшее забавным и не стали требовать компенсации за повреждение своего старого автомобиля.

Брюер рассказала, что после ДТП Фрея чувствует себя нормально и остается любимицей семьи.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина получил штраф за превышение скорости, к которому прилагался снимок его пса, сидящего за рулем. Собака внимательно смотрела на дорогу и, казалось, вела машину без помощи человека.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Мощный пожар на российском газопроводе сняли на видео
Минобороны заявило о поражении склада боеприпасов ВСУ
Российские ВКС сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
Названы потери зарубежных IT-компаний от ухода из России
Болельщице Аргентины пригрозили тюрьмой за раздевание на ЧМ-2022 в Катаре
Алеся Кафельникова показала фигуру в купальнике
Минобороны рассказало о поражении ВСУ на краснолиманском направлении
Тесака решили посмертно судить за двойное убийство отдельно от сообщников
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
Последствия экономических разногласий США и ЕС оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.