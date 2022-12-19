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08:36, 19 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве начались экстренные отключения электричества

В Киеве после ракетного удара начались экстренные отключения электроэнергии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После воздушного удара экстренные отключения электроэнергии начались в украинской столице, передает РИА Новости со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК «Киевские электросети».

«В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют», — сообщили в компании.

Ранее киевская городская военная администрация и глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщили о взрывах в городе и области. Вскоре стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры города.

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Василий Мека
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