В Москве дети мобилизованных получат новогодние подарки

Вице-мэр Ракова: столичные семьи мобилизованных получат новогодние подарки от мэра Москвы

В Москве по поручению мэра Сергея Собянина в декабре поздравят родственников мобилизованных москвичей. Соцработники и 250 Дедов Морозов уже отправились во все районы столицы, чтобы доставить подарки и поздравить детей, жен и родителей призванных на службу горожан, заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Доставка подарков будет продолжаться до 30 декабря.

«Город уделяет большое внимание поддержке семей мобилизованных. В сентябре мы открыли специализированный центр помощи, где семьи могут получить всестороннюю помощь от города. А сегодня мы стараемся сделать так, чтобы в предновогодние дни семьи москвичей, призванных на военную службу, были окружены вниманием и заботой. Самая насыщенная программа ждет детей. Так, каждый ребенок от 3 до 13 лет получит сладкий подарок и сможет посетить новогодние мероприятия — "Елку мэра" в Гостином дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу, а также получит абонемент на катки в столичных парках и билет в Цирк на Вернадского. Доставят подарки и помогут создать новогоднее настроение более 250 Дедов Морозов. На данный момент в столице работает новогодний контакт-центр, специалисты которого уже связались с большинством семей и выбрали удобное время для визита» Анастасия Ракова заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития

Миссию Дедов Морозов взяли на себя представители молодежного совета Комплекса социального развития Москвы. Они доставляют подарки и организуют для детей мини-представления. Все задействованные сотрудники прошли инструктаж по взаимодействию с детьми.

Также в Центре поддержки семей мобилизованных в первой половине декабря ежедневно проходили детские предновогодние занятия, квесты, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. Родственники мобилизованных москвичей, с которыми сотрудникам новогоднего контакт-центра не удалось связаться, могут уточнить информацию по телефону: +7 495 870-44-44.

Кроме того, поддержать мобилизованных москвичей решили участники проекта «Московское долголетие». С 1 по 16 декабря в Москве проходила акция «Поделись теплом», в рамках которой москвичи старшего поколения передавали письма и теплые вещи для веоннослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Также до 18 декабря в Саду имени Н. Э. Баумана работала благотворительная выставка-ярмарка работ участников проекта «Московское долголетие» в помощь тяжелобольным и раненым детям, в том числе из новых регионов России. На ней были представлены изделия ручной работы, которые создали участники проекта на занятиях по рукоделию. Гости парка могли сделать пожертвование в Международную благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы» и получить в подарок сувениры. Пожертвовать можно было любую сумму.