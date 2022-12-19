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08:30, 19 декабря 2022Забота о себе

Диетолог раскрыла пользу и вред красной икры

«КП»: диетолог Денисенко заявила, что красная икра поможет укрепить иммунитет

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Красная икра — хороший источник легкоусваиваемого белка, из которого она состоит на 30 процентов. Пользу и вред этого икры раскрыла врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с «Комсомольской правдой».

Этот продукт полон фолиевой кислотой, лецитином, витаминами А, С, Е, D и группы B, которые очень важны для поддержания иммунитета. Кроме того, в икре содержится большое количество аминоксилот и микроэлементов — в частности, йод и селен. Красная икра полезна для беременных и пожилых людей, заявила Денисенко.

Диетолог напомнила, что икра — продукт соленый. Ее потребление стоит ограничить людям с гипертонией и атеросклерозом. Помимо этого, она калорийна и может вызвать аллергию. Однако 40-50 граммов или четыре столовых ложки икры в день ничем не повредят здоровью, заключила врач.

Ранее нутрициолог Мария Зайцева назвала самые вредные продукты на новогоднем столе. «Самым вредным блюдом я бы назвала маринады, в составе которых присутствуют: соль, уксус, сахар, вино. В комбинации с другими продуктами это может подразумевать далеко не полезный эффект», — сказала специалист.

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Юлия Мискевич
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