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17:26, 19 декабря 2022Из жизни

Сорвавшуюся с 90-метровой высоты на автомобиле пару спас смартфон

В Калифорнии сорвавшуюся с 90-метровой высоты на автомобиле пару спас смартфон

Фото: Cloe Fields / The New York Times

В Калифорнии, США, смартфон помог сорвавшейся на автомобиле с 90-метровой высоты паре спастись и выбраться из Обезьяньего каньона. Об этом сообщает The New York Times.

Во вторник, 13 декабря, 23-летняя Клоэ Филдс и ее 24-летний молодой человек Кристиан Селада ехали по двухполосному шоссе у Обезьяньего каньона. В какой-то момент позади их автомобиля появилась женщина на белом Mercedes-Benz и начала им сигналить.

По словам Селада, он решил пропустить ее, но в этот момент его машина наехала на гравий, потеряла сцепление с дорогой, врезалась в несколько деревьев, перевернулась и упала на дно каньона. Паре чудом удалось выжить. «Я помню, как повторяла: "Мы в порядке, мы в порядке", — когда машина летела вниз», — рассказала Филдс.

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После того как Клоэ и Кристиан выбрались из автомобиля, они столкнулись с проблемой: в каньоне телефоны не ловили сеть и они не могли вызвать спасателей. Однако вскоре выяснилось, что все не так безнадежно. Несмотря на то что у телефона Филдс разбился экран, он продолжал функционировать и предложил владелице связаться с экстренными службами с помощью функции Emergency SOS, которая работает через спутник. Телефон передает ответы пользователя на несколько коротких вопросов в службу спасения, а также сообщает местоположение человека.

Сотрудники службы обработали поступивший вызов и направили в указанное место спасателей. Они прибыли на вертолете, забрали пострадавших и доставили их в больницу. «У нас только синяки на лице, порезы, небольшая боль в шее и легкое сотрясение мозга», — сказала Филдс. Координатор поисково-спасательной группы отметил, что обычно подобные происшествия заканчиваются смертью пострадавших, поэтому случай Клоэ и Кристиана — настоящее чудо.

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок в американском городе Плимут, штат Висконсин, на глазах у отца упал на бетонный пол с высоты пяти метров во время турнира по борьбе и отделался синяками. Очевидцы вызвали службу спасения, и мальчика на вертолете доставили в медицинский центр.

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Евгения Черкасова
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