Опубликована карта боевых действий на Украине на 19 декабря

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 19 декабря

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 19 декабря. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки российские военные нанесли поражение украинским военнослужащим на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях. На каждом из них Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в личном составе и военной технике.

В районе населенного пункта Розовка в ЛНР и в районе поселка Никольское в ДНР были уничтожены украинские диверсионные группы. В результате наступательных действий на донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи.

Также российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь в ДНР, Херсон и Велетенское Херсонской области. Поражены 56 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 139 районах.

Сбиты восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в ДНР, ЛНР и Запорожской области. В Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 344 самолета, 184 вертолета, 2684 беспилотных летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов, 7159 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7664 единицы специальной военной автомобильной техники.