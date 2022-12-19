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11:55, 19 декабря 2022Россия

В Донецке под обстрел попало здание администрации

Мэр Донецка сообщил о повреждении здания администрации из-за обстрела ВСУ 18 декабря

Фото: Telegram-канал «Алексей КулемZин»

Здание администрации Донецка попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), который произошел 18 декабря, и получило существенные повреждения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем официальном Telegram-канале.

К публикации градоначальник прикрепил несколько фотографий, демонстрирующих разрушения в здании.

В некоторых кабинетах взрывами разворотило потолочные перекрытия, осыпались куски стен, повреждена офисная техника. Кроме того, на снимках видны части ракет, которыми, предположительно, велся обстрел города.

18 декабря стало известно, что в Донецке под обстрел попали больница имени Калинина и Национальный медицинский университет. На город упали не менее десяти ракет. Сообщалось, что один человек в результате обстрела получил тяжелые ранения. Позднее он скончался в реанимации.

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Алевтина Запольская
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