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12:30, 19 декабря 2022Интернет и СМИ

Глава Минцифры оценил популярность VPN-сервисов в России

Глава Минцифры Шадаев заявил, что VPN-сервисы в России не приживаются

Фото: Malte Helmhold / Unsplash

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев оценил популярность VPN-сервисов в России. Его слова передает агентство «Интерфакс».

Шадаев заявил, что число россиян, использующих сервисы для обхода блокировок, снизилось. По словам министра, доля пользователей VPN-сервисов среди россиян после всплеска летом упала до весеннего уровня.

«Позитивная, на самом деле, новость, что, анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN-ов в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили о риске кражи данных через VPN. Директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина рассказала, что злоумышленники могут украсть пароль от «Госуслуг» и других важных сервисов у тех, кто пользуется сервисами для обхода блокировок.

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Евгения Наумова
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