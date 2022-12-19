Глава Минцифры оценил популярность VPN-сервисов в России

Глава Минцифры Шадаев заявил, что VPN-сервисы в России не приживаются

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев оценил популярность VPN-сервисов в России. Его слова передает агентство «Интерфакс».

Шадаев заявил, что число россиян, использующих сервисы для обхода блокировок, снизилось. По словам министра, доля пользователей VPN-сервисов среди россиян после всплеска летом упала до весеннего уровня.

«Позитивная, на самом деле, новость, что, анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN-ов в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили о риске кражи данных через VPN. Директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина рассказала, что злоумышленники могут украсть пароль от «Госуслуг» и других важных сервисов у тех, кто пользуется сервисами для обхода блокировок.