Затраты на продление льготной ипотеки оценили

Замглавы Минфина назвал затраты бюджета на продление льготной ипотеки незначительными

В Министерстве финансов расходы на продление государственной программы льготной ипотеки на новые квартиры оценивают как незначительные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Алексея Моисеева.

По словам замглавы Минфина, предполагаемые затраты из бюджета значительно зависят от размера ключевой ставки.

«Исходя из наших прогнозов по ставке, которые я вам не скажу, то там незначительные расходы. Точной цифры не помню, но там что-то вполне разумное в силу того, до 8 процентов с учетом сегодняшней текущей ставки», — отметил Моисеев.

15 декабря стало известно, что программу льготной ипотеки решили продлить до июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена с семи до восьми процентов годовых.