Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:48, 19 декабря 2022Среда обитания

Затраты на продление льготной ипотеки оценили

Замглавы Минфина назвал затраты бюджета на продление льготной ипотеки незначительными

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Министерстве финансов расходы на продление государственной программы льготной ипотеки на новые квартиры оценивают как незначительные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Алексея Моисеева.

По словам замглавы Минфина, предполагаемые затраты из бюджета значительно зависят от размера ключевой ставки.

«Исходя из наших прогнозов по ставке, которые я вам не скажу, то там незначительные расходы. Точной цифры не помню, но там что-то вполне разумное в силу того, до 8 процентов с учетом сегодняшней текущей ставки», — отметил Моисеев.

15 декабря стало известно, что программу льготной ипотеки решили продлить до июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена с семи до восьми процентов годовых.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
Названа стоимость первого портативного квантового ПК
В российском регионе борца с наркотиками обвинили в наркоторговле
Россиянкам посоветовали носить полупрозрачные платья ради женственного образа
Лавров назвал главный итог года для России
Переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе завершились
Затраты на продление льготной ипотеки оценили
Военкор рассказал о стягивании новых сил ВСУ к Артемовску
Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа
Стюардесса перечислила раздражающие привычки пассажиров самолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.