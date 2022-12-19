Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ из минометов деревни Елизаветовка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов российскую приграничную деревню Елизаветовка в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По предварительным данным, отметил представитель региональных властей, по селу пришлось девять прилетов. В результате атаки ВСУ пострадавших нет.

«Есть попадание в частное домовладение. Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома. Жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь», — сказал Старовойт.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о третьем за день обстреле со стороны ВСУ российского региона. По его словам, под атаку украинских войск попал Хутор Панков в Шебекинском районе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.