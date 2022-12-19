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16:01, 19 декабря 2022Бывший СССР

На Украине рассказали о планах по мобилизации после Нового года

В ВСУ заявили, что не планируют проводить новую волну мобилизации после Нового года
СюжетМинобороны:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

На Украине не планируют проводить новую волну мобилизации после Нового года. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач, пишет издание «Страна.ua».

По его словам, о новой волне мобилизации «говорить нельзя». ВСУ, заявил Горбач, набирает призывников согласно планам и никаких волн «не предвидится». Он также подчеркнул, что планы набора в украинскую армию учитывают мобилизацию в России.

При этом ранее замглавы Минобороны Анна Маляр допустила, что в 2023 году на Украине будет новая волна мобилизации для восполнения потерь и ротации. По ее словам, такие вещи сложно прогнозировать, так как они зависят от потребностей военных действий.

В начале декабря стало известно, что на Украине приостановили мобилизацию. Глава Минобороны республики Алексей Резников, заявил что пока в украинской армии достаточно людей.

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Алевтина Запольская
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