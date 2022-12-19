В парламенте Молдавии назвали запрет вещания каналов атакой на демократию

В парламенте Молдавии назвали запрет вещания русскоязычных каналов атакой на демократию

Заместитель главы парламентской комиссии Молдавии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну назвала запрет вещания шести русскоязычных каналов атакой на демократию республики. Своим мнением она поделилась в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она отметила, что теперь в стране будут работать лишь «подконтрольные режиму телевизоры».

«Больше никакого плюрализма, никакой равноудаленной публичной информации, никакого свободного доступа к информации из множества источников», — указала замглавы комиссии по СМИ.

Кроме того, приостановка вещания оставила почти тысячу человек без работы «посреди зимы», посетовала Рэйляну.

«Это провокация и жестокая атака на демократию и социальную стабильность», — заключила парламентарий.

О том, что Молдавия приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине, стало известно вечером в пятницу, 16 декабря. Речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей ТВ».

