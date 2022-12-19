Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 19 декабря 2022Россия

Названы сроки приостановки движения по Крымскому мосту

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят из-за ремонтных работ 19 декабря

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В министерстве транспорта Крыма заявили о приостановке движения автомобилей по мосту из-за ремонтно-восстановительных работ 19 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Мост будет закрыт для автомобилистов с 12:00 до 18:00, указало ведомство.

Водителям посоветовали отказаться от поездок из Крыма в Краснодарский край и обратно. Водителей грузовиков призвали использовать маршрут через новые территории России.

Ранее Минтранс сообщил, что с 11 декабря по Крымскому мосту перестанут пускать автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонны. Водителям данных транспортных средств посоветовали при пересечении Керченского пролива выбрать для проезда альтернативный маршрут или пользоваться паромной переправой.

8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП три человека погибли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
NASA показало спутниковый снимок оставшейся без света Украины
Россияне массово заинтересовались жильем за границей
Две россиянки заявили о гибели их отцов в больнице из-за халатности врачей
Названы сроки приостановки движения по Крымскому мосту
Ватикан лишил сана поддерживавшего Трампа священника
Россияне оценили свои карьерные перспективы
В Киеве начались экстренные отключения электричества
Заключенного осудят за создание в колонии ячейки запрещенной в России АУЕ
В Москве дети мобилизованных получат новогодние подарки
В сети обсудили никогда не встречающиеся в порно сцены
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.