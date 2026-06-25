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17:48, 25 июня 2026Спорт

В Румынии назвали риски запрета российского флага на турнире по гимнастике

В Румынии заявили, что могут потерять право на проведение ЧМ из-за запрета флага России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @irinadeleanu

Президент Федерации художественной гимнастики Румынии Ирина Деляну назвала риски предложения мэра Клуж-Напоки Эмиля Бока запретить флаг России на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет в городе с 26 по 28 июня. Ее слова приводит ProSport.

Деляну признала, что Румыния рискует потерять право на проведение чемпионата мира (ЧМ) среди юниоров в 2027 году. Кроме того, Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) может применить жесткие санкции непосредственно к Румынской федерации гимнастики, которая входит в ее состав.

Ранее Бок заявил, что в Клуже россияне не должны выступать под своим флагом. По мнению политика, при согласовании турнира городские власти исходили из других условий: организаторы якобы обещали, что участники из России не смогут использовать национальную символику.

European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. В организации подчеркнули, что будут следовать вердикту World Gymnastics, которая приняла аналогичное решение 18 мая.

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