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13:17, 19 декабря 2022Силовые структуры

Установлена личность напавшего на замглавы департамента ЖКХ Москвы

На замглавы департамента ЖКХ Москвы Калтурина напал ранее судимый мужчина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правоохранители установили личность напавшего на замглавы департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в совершении преступления подозревается ранее судимый 35-летний Станислав Абдурашидов. Он пришел в полицию и дал показания. Свою вину он не признает. Правоохранители его отпустили под обязательство о явке.

17 декабря сообщалось, что полиция проводит проверку по факту избиения Калтурина. Он обратился в УВД Китай-город с заявлением, в котором сообщил, что к нему подошел неизвестный и без какого-либо предупреждения нанес несколько ударов рукой в область лица, после чего с места скрылся.

Инцидент произошел в Богоявленском переулке в тот момент, когда чиновник шел к своей машине. От госпитализации он отказался. Нападавший заявил, что Калтурин 10 декабря на Тверской улице якобы сбил его беременную жену на служебной машине, и потребовал извинений перед женщиной. Взяв у Калтурина номер телефона, злоумышленник скрылся на белом Volkswagen Polo. Чиновник утверждает, что не попадал в ДТП.

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Любовь Ширижик
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