Установлена личность напавшего на замглавы департамента ЖКХ Москвы

На замглавы департамента ЖКХ Москвы Калтурина напал ранее судимый мужчина

Правоохранители установили личность напавшего на замглавы департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в совершении преступления подозревается ранее судимый 35-летний Станислав Абдурашидов. Он пришел в полицию и дал показания. Свою вину он не признает. Правоохранители его отпустили под обязательство о явке.

17 декабря сообщалось, что полиция проводит проверку по факту избиения Калтурина. Он обратился в УВД Китай-город с заявлением, в котором сообщил, что к нему подошел неизвестный и без какого-либо предупреждения нанес несколько ударов рукой в область лица, после чего с места скрылся.

Инцидент произошел в Богоявленском переулке в тот момент, когда чиновник шел к своей машине. От госпитализации он отказался. Нападавший заявил, что Калтурин 10 декабря на Тверской улице якобы сбил его беременную жену на служебной машине, и потребовал извинений перед женщиной. Взяв у Калтурина номер телефона, злоумышленник скрылся на белом Volkswagen Polo. Чиновник утверждает, что не попадал в ДТП.