Солист группы «На-На» отреагировал на сообщения о госпитализации дочери

«Пятый канал»: солист «На-На» Политов заявил, что ничего не знает о госпитализации дочери

Солист группы «На-На» Владимир Политов заявил, что ничего не знает о госпитализации дочери Алены. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Я только прилетел. Не могу дозвониться», — отреагировал музыкант в комментарии телеканалу. Как отмечает «Пятый канал», девушка, предварительно, находится в коме.

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена попала в реанимацию вечером 18 декабря. Девушке стало плохо в квартире на Пятницкой улице и врачи ее госпитализировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.