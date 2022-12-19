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00:46, 19 декабря 2022Ценности

Солист группы «На-На» отреагировал на сообщения о госпитализации дочери

«Пятый канал»: солист «На-На» Политов заявил, что ничего не знает о госпитализации дочери
Владимир Политов

Владимир Политов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Солист группы «На-На» Владимир Политов заявил, что ничего не знает о госпитализации дочери Алены. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Я только прилетел. Не могу дозвониться», — отреагировал музыкант в комментарии телеканалу. Как отмечает «Пятый канал», девушка, предварительно, находится в коме.

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена попала в реанимацию вечером 18 декабря. Девушке стало плохо в квартире на Пятницкой улице и врачи ее госпитализировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

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Юлия Мискевич
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