Дочь солиста группы «На-На» попала в реанимацию

РЕН ТВ: 22-летняя дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена попала в реанимацию

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена попала в реанимацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вечером 18 декабря 22-летней девушке стало плохо в ее квартире на Пятницкой улице. Врачи госпитализировали дочь артиста, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Алену Политову подключили к аппарату ИВЛ. По информации Telegram-канала «112», у девушки диагностировали сильное отравление.

9 декабря в Москве экстренно госпитализировали 85-летнего композитора Эдуарда Артемьева. Отмечается, что у музыканта обнаружили коронавирус. Накануне он почувствовал недомогание, после чего приехавшие к нему медики скорой помощи приняли решение о госпитализации.

