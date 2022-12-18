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21:40, 18 декабря 2022Ценности

Дочь солиста группы «На-На» попала в реанимацию

РЕН ТВ: 22-летняя дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена попала в реанимацию
СюжетКоронавирус в Москве:
Алена и Владимир Политовы

Алена и Владимир Политовы. Фото: Telegram-канал / «112»

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена попала в реанимацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вечером 18 декабря 22-летней девушке стало плохо в ее квартире на Пятницкой улице. Врачи госпитализировали дочь артиста, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Алену Политову подключили к аппарату ИВЛ. По информации Telegram-канала «112», у девушки диагностировали сильное отравление.

9 декабря в Москве экстренно госпитализировали 85-летнего композитора Эдуарда Артемьева. Отмечается, что у музыканта обнаружили коронавирус. Накануне он почувствовал недомогание, после чего приехавшие к нему медики скорой помощи приняли решение о госпитализации.

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Юлия Мискевич
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