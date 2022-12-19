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09:09, 19 декабря 2022Силовые структуры

Четверо россиян предстали перед судом за избиение до смерти жильцов общежития

На Урале четверо мужчин предстали перед судом за избиение до смерти постояльцев общежития

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

В Верхней Пышме четверо мужчин в возрасте от 24 до 52 лет предстали перед судом за избиение до смерти постояльца общежития. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Кроме того, 24-летнего фигуранта осудят за убийство другого жильца.

По данным следствия, днем 13 декабря прошлого года в общежитии на улице Кривоусова нетрезвые соучастники напали на одного из проживающих. Из-за этого на следующий день мужчина скончался в одной из екатеринбургских больниц. Кроме того, в тот же день младший из обвиняемых жестоко избил другого постояльца. 17 февраля 2022 года тот скончался в больнице города из-за полученных повреждений.

«Следователем СКР по уголовному делу проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы», — добавил Александр Шульга.

24 ноября сообщалось, что под Иркутском троих россиян осудили за избиение в общежитии до смерти 36-летнего незнакомца.

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Елизавета Новикова
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