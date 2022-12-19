Стала известна причина госпитализации дочери солиста группы «На-На»
Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова попала в реанимацию из-за отравления антидепрессантами. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
По информации портала, летом этого года 22-летней Алене Политовой выписали препараты для борьбы с перепадами настроения. 18 декабря дочь артиста позвонила своему супругу с просьбой приехать в ее квартиру, расположенную на Пятницком шоссе, как можно скорее.
К моменту приезда мужа Политова уже выпила 20 таблеток антидепрессантов, но находилась в сознании. Супруг девушки попытался оказать ей первую помощь, после чего вызвал скорую.
Врачи госпитализировали дочь солиста группы «На-На», сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Алену Политову подключили к аппарату ИВЛ.
Ранее солист «На-На» Владимир Политов заявил, что ничего не знает о госпитализации дочери.