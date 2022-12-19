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14:30, 19 декабря 2022Силовые структуры

Двоих россиян задержали по подозрению в организации порностудий с сотрудниками

В Волгограде задержали двоих подозреваемых в организации порностудий со штатом сотрудников

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Волгограде задержали жителей Самары и Ульяновска, которые подозреваются в организации порностудий в арендованных квартирах. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Мужчин обвиняют в преступлении по статье 242 («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный организованной группой с использованием сети «Интернет») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в мае россияне приобрели видеооборудование, арендовали квартиры и переоборудовали их под студии для съемки порно. Фигуранты также наняли в штат сотрудников: администраторов, специалистов по подбору персонала и моделей. Последние участвовали в записи порнографических сцен, которые потом распространялись в интернете. В ходе обысков подозреваемых правоохранители изъяли носители информации, видеотехнику и документы.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области рецидивиста осудили на четыре года за публикацию порно с детьми.

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Илона Палей
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