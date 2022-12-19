Прокуратура признала законным возбуждение дела в отношении троих сотрудников МВД

В Приморье прокуратура признала законным возбуждение дела в отношении троих полицейских

В Уссурийске прокуратура признала законным возбуждение дела о покушении на получение взятки в отношении начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю и двух его подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, с апреля по май 2022 года они осуществляли оперативное сопровождение дела о краже ювелирных украшений стоимостью несколько миллионов рублей. Стражи порядка предложили потерпевшей за 850 тысяч рублей выяснить, где находятся похищенные украшения.

Получить деньги полицейским не удалось, так как преступление выявили сотрудники ФСБ.

Ход расследования дела поставлен на контроль в прокуратуре.

16 декабря сообщалось, что в Москве суд приговорил четверых полицейских к пяти годам за взятки от похоронных фирм.